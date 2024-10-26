الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة مي عصام علام

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أوفد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد حازم الخولي، للتعزية في وفاة المرحومة مي عصام حسن علام.