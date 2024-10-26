الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة مي عصام علام

نائب سفير إندونيسيا يشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي في الشرقية

أزمة عيادات الأطباء المرخصة.. النائبة سارة النحاس: كیف يمكن للأطباء التصالح على عیاداتھم المرخصة وتحویلھا من سكني لاٍداري؟