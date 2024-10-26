محافظ المنيا: قدمنا 110 آلاف خدمة صحية مجانية بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات خلال سبتمبر الماضي

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة بالمحافظة خلال سبتمبر الماضي بلغ 110 آلاف و465 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة، أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ87 ألفا و24 مواطنا، إلى جانب خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ23 ألفا و441 حالة، وإجراء 3550 عملية جراحية بالمستشفيات، وخدمات عناية مركزة لـ885 حالة، وخدمات حضانات لـ616 طفلا وعمليات جراحية لـ3307 حالات.

وأوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه تم تقديم خدمات غسيل كلوي لـ1185 حالة بإجمالي 12 ألفا و843 جلسة غسيل كلوي، و852 علاجا طبيعيا بإجمالي 3184 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 370 حالة ولادة، وتقديم 41 ألفا و75 خدمة تحاليل طبية لـ11566 حالة، بالإضافة إلى 12 ألفا و288 أشعة عادية، و4250 أشعة فوق صوتية، و1426 أشعة مقطعية، و2350 رسم قلب، و5 حالات مناظير، و307 أشاعات إيكو، و668 c.arm.