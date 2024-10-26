الشباب والرياضة: لدينا 16 فريقا مسرحيا يقدمون عروضهم بمختلف المحافظات

قالت الدكتورة منال جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إن الوزارة بها 16 فريقا يقدمون عروضا مسرحية بمختلف مراكز الشباب الجمهورية ضمن برنامج أندية السكان، مشيرة إلى أن هذه التجربة أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، إلى تولي الشباب مسئولية كتابة السيناريوهات والأغاني في العروض المسرحية، موضحة أنهم يتدربون على كتابة السيناريو والعروض ويسافرون إلى جميع المحافظات لتقديم عروضهم التي تدربوا عليها.

ودعت الشباب والفتيات إلى التوجه إلى أندية السكان في مراكز الشباب للاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على معلومات حول هذه الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج أندية السكان، والتي تعلن عن جميع البرامج والأنشطة ومواعيدها.

وأوضحت أن الوزارة تعلن عن التدريبات والجلسات التفاعلية التي تقدمها أندية السكان في كل محافظة، لافتة أن العروض تتضمن التوعية بقضايا السكان وظاهرة تفضيل الولد على البنت وختان الإناث.