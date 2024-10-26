مسئول أممي يدعو إلى مزيد من الاهتمام بحرب السودان المنسية وسط فظائع جديدة

دعا مسئول بارز في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى مزيد من الاهتمام الدولي بـ"الأزمة المنسية" في السودان، حيث دفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام الدولة الإفريقية إلى حافة المجاعة.

جاء النداء الذي وجهه تيد شيبان، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في الوقت الذي اجتاحت فيه قوات الدعم السريع، قرى وبلدات في ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث نهبت وخربت ممتلكات عامة وخاصة، وفقا لنقابة أطباء ومجموعة شبابية. وتردد أن عشرات الأشخاص قتلوا.

وقال شيبان إن الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلقت "واحدة من أشد الأزمات في الذاكرة الحية" حيث أجبرت أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقال لوكالة أسوشيتد برس للأنباء في مقابلة "لم نشهد قط منذ جيل كامل هذه الأنواع من الأرقام"، في إشارة إلى النازحين، بالإضافة إلى 5ر8 مليون شخص يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، و775 ألفا آخرين يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

وأضاف شيبان "لقد تفككت البلاد بأكملها.. ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، يتم نسيان الدولة والأزمة".