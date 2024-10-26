قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى العودة شمال غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، استهدف محيط مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال غزة.

وأشارت قناة «فلسطين اليوم»، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى العودة الدكتور محمد عبيد، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ويتواصل التوغل والقصف لمختلف مناطق محافظة شمال غزة، بالتزامن مع استمرار مساعي جيش الاحتلال لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي.

واستشهد أكثر من 820 مواطنا بفعل عدوان الاحتلال على شمال القطاع الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.