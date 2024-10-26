وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري الأوكراني تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للطلاب المصريين

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مشاوراته مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أكدت أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أن المباحثات تناولت فرص إنشاء أفرع لبعض الجامعات الأوكرانية المتميزة في القاهرة، أسوة بالعديد من الجامعات من ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

وذكر أن «أوكرانيا إحدى الوجهات المهمة للطلاب المصريين»، قائلًا إن المباحثات مع نظيره تناولت تقديم كل أوجه الرعاية لهم، للاستفادة من الإمكانيات العلمية في الجامعات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه «تناول بشكل مستفيض أوضاع الطلاب المصريين على الأراضي الأوكرانية، وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لهم من جانب السلطات الأوكرانية».

وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري ونظيره الأوكراني، مؤكدًا أن المذكرة بداية لتعزيز التعاون بين المعهدين التابعين لوزارتي الخارجية.