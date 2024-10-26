تم إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في جورجيا اليوم السبت، فيما أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم تصدره التصويت.

وأشارت استطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع التي أجرتها قناة "إميدي" التلفزيونية إلى حصول الحزب على 56 % من الأصوات، لكن قنوات أخرى أشارت إلى حصوله على نحو 40 %.

واحتفل الحزب، الذي يفضل التعاون مع روسيا، في تبليسي بإطلاق الألعاب النارية بعد وقت قليل من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 2000 مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لاستطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع التي أجرتها قناة "إميدي" حصل تحالف الأحزاب المعارضة المؤيدة للغرب على 6ر11 % من الأصوات.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن جميع الأطراف أعلنت الفوز في الانتخابات التي يراها العديد من المواطنين بمثابة عامل حاسم فيما يتعلق بفرصة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتعني الاستطلاعات المتنافسة لآراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع أن نتيجة التصويت ما زالت غير واضحة بعد انتهاء التصويت، إلا أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى أن حزب الحلم الجورجي سيتصدر السباق. ولا يعني هذا أنه سيتمكن من تشكيل حكومة، حيث أشارت عدة أحزاب معارضة من قبل إلى أنهم سيعملون معا من أجل تشكيل ائتلاف.

وشكا بعض الجورجيين من تعرضهم للترهيب أو الضغط عليهم للتصويت لصالح الحلم الجورجي، بينما اتهمت المعارضة الحزب بشن "حرب هجينة" ضد المواطنين.