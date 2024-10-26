بلينكن يبحث مع نظيره البريطاني أهمية إنهاء الحرب في غزة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، يوم الجمعة.

وأضاف في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزيرين ناقشا أهمية إنهاء الحرب في غزة، وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بلبنان، ذكر الموقع أن «الوزيرين أكدا الحاجة إلى حل دبلوماسي للصراع؛ يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان».

وأضاف أن «الوزيرين ناقشا الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، حيث سلط بلينكن الضوء على المساعدات الإنسانية بقيمة 157 مليون دولار، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرًا».

ومساء الجمعة، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الأمريكي في إطار التشاور الدوري بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط، فضلاً عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي، محذراً من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط، وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية، مستنكراً المساعي الإسرائيلية لتقويض وكالة الأونروا.

وتناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، ومسألة الشغور الرئاسي، وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني.



