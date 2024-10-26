وزير الخارجية: مصر تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مشاوراته مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تناولت فتح المزيد من الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات والصادرات المصرية الزراعية والصناعية وغيرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أن المباحثات تناولت قضية الاستثمار، وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أن المباحثات تطرقت لزيادة حجم الاستثمارات الأوكرانية في مصر، في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها القاهرة للمستثمرين الأجانب، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ولفت إلى أن مصر من الممكن أن تصبح منفذًا للصادرات الأوكرانية إلى دول القارة الإفريقية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول القارة.

وذكر أن «المباحثات تناولت إنشاء مركز لوجستي للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس، واستغلال اتفاقية التجارة الحرة للوصول إلى أكثر من 2 مليار نسمة، وليس فقط السوق المصري الذي يزيد على 110 ملايين نسمة».