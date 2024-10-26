رئيس الحكومة: حريصون على تطوير جميع المحافظات وتنميتها بمشروعات كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على زيارة قصر ثقافة السويس، خلال جولته التفقدية بالمحافظة اليوم، لإسراع الخطى بعملية تطويره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من محافظة السويس، اليوم السبت، أنه وجه بتدبير 100 مليون جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة، لإنهاء تطويره فورًا.

وأكد حرص الحكومة على مد يد التطوير لكل المحافظات، معقبًا: «لا محافظة إلا وامتدت لها يد التنمية الحقيقية بمشروعات كبيرة».

وأشار إلى «الاستمرار على نفس المنوال لتعويض فترات طويلة من نقص التمويل والتركيز على أعمال التنمية»، مضيفًا: «نعيد بناء كل محافظات الجمهورية ولا نترك أي مكان إلا وتمتد إليه أعمال التطوير».

ولفت إلى أن الحكومة ستتحرك الفترة المقبلة لتطوير وإعادة بناء مناطق الإسكان الشعبي القديمة بمحافظة السويس بعد حرب أكتوبر