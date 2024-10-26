أحمد موسى: أين ذراع إسرائيل الطولى؟ فرح العمدة فيه ضرب نار أكبر من الهجوم على إيران

شبّه الإعلامي أحمد موسى، الهجوم الجوي الإسرائيلي على طهران الجمعة بـ«فرح العمدة»، قائلا: «فرح العمدة بيضربوا فيه نار أكثر من كدا.. إيران عندما هاجمت إسرائيل ضربت قواعد عسكرية داخل إسرائيل والكيان الصهيوني اعترفوا بذلك».

وسخر خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، من رد فعل الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو السابقة، قائلا: «هل هذه هي الذراع الطولى لإسرائيل؟».

وأعرب عن استغرابه من عدم استهداف إيران لأي مقاتلة إسرائيلية رغم امتلاكها منظومة الدفاع الجوي «إس 300»، قائلا: «إيران عندها منظومات دفاع جوي هل مكانتش قادرة تضرب مقاتلة إسرائيلية واحدة من الـ 100؟ أمر عجيب ولا ده ضمن الاتفاق! بأن مفيش طائرة تضرب في حاجة اسمها كدا في الحروب! والطائرات الإسرائيلية رجعت سليمة كلها».

واستنكر ما وصفها بالمسرحية بين إيران وإسرائيل، التي يعلن فيها كل طرف عن ضرباته العسكرية لتجنب أي مواجهة حقيقية، مشيرا إلى عدم ظهور أي فيديو يوثق الهجوم على إيران حتى الآن، قائلا:« كل ما قيل عن هجوم على إيران هو مسرحية أو تمثيلية، يعني شاغلين ورابكين العالم معاكم، وفي الأخر الموضوع فشنك وسيناريو مترتب».