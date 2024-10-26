تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض مقذوفات شرق طهران

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أفاد مراسل روسيا اليوم في إيران فجر اليوم السبت بتفعيل المضادات الجوية لاعتراض صواريخ شرق العاصمة طهران.



وأضاف أن أصوات الدفاعات الجوية توقفت في وقت لاحق بعد أن نجحت بالتصدي لأهداف معادية شرق محافظة طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مركز الدفاع الجوي بطهران أن الأصوت التي سمعت بمحيط العاصمة مرتبطة بالرد على هجوم إسرائيلي في 3 أماكن عند أطراف طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلا عن خدمات الإنقاذ إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا في طهران.

وقال مسؤولون إن الجيش الإسرائيلي شن ضربات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت على أهداف عسكرية في إيران.

ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".