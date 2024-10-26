الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته التي شنها ضد أهداف إيرانية ردا على هجوم سابق

أعلنت إسرائيل انتهاء الرد الإسرائيلي على الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل في وقت سابق وقال الجيش في بيان: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على هجمات إيران".



نتنياهو وغالانت وضباط عسكريين في مقر قوات الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب - 26 أكتوبر 2024 / Globallookpress

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مقطع فيديو: "لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل".



وأضاف: "لقد أنجزت قوات الدفاع الإسرائيلية مهمتها".



وتابع هاغاري: "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد".

وأردف: "رسالتنا واضحة إلى كل أولئك الذين يهدّدون دولة إسرائيل ويسعون إلى جرّ المنطقة إلى تصعيد أوسع.. سيدفعون ثمنا باهظا".

واختتم البيان: "لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بحزم - ونحن مستعدون - في الهجوم والدفاع - للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".

وفي وقت سابق أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات الحربية تشارك في هجمات على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران وفي مشهد ومحطة للطاقة بكرج.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران "مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي".