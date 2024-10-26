وزير الصحة الفلسطيني: استهداف الاحتلال مستشفى كمال عدوان جريمة حرب وانتهاك بحق الإنسانية

قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن استهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وحصاره، وإطلاق النار عليه، واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى، ومنع وصول الدعم الصحي إليه، يعد جريمة حرب وانتهاكا كبيرا بحق الإنسانية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضاف أبو رمضان في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أنه منذ أكثر من عام، قوات الاحتلال مارست أشكال العنف والانتهاك والتدمير والقتل والاعتقال كافة، بحق مكونات المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، وأعادت الوضع الصحي عشرات السنين للوراء، وعدوان الاحتلال دمر البنية التحتية، وأدى لانعدام أي ظروف بيئية صحية، وما صاحبه من انتشار الأمراض بشكل كبير.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال لم تفرق في عدوانها الغاشم بين أحد، ولم تسلم من عدوانها كوادر العمل الصحي العاملة في المنظمات الصحية الدولية أيضا، ومركبات الإسعاف، التي تعد جزءا من الأمل في النجاة، حيث تم قصفها وتدميرها وحرقها، والعديد من المرضى والأطفال فقدوا حياتهم داخل المستشفيات جراء الحصار والقصف وقطع الإمداد الصحي».

وتابع أبو رمضان: «نجدد نداء الاستغاثة، ونرفع صوتنا عاليا للعالم أجمع، بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي عن أبناء شعبنا ومنظومتنا الصحية المنهارة».

وأوضح أن «حياة الآلاف من المرضى والجرحى في خطر كبير جدا، والمنظومة الصحية بحاجة فورية للدعم والإسناد والحماية، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته بالقول والفعل بشكل عاجل».



