ليبرمان: حكومة إسرائيل اكتفت بترهيب إيران بدل إخضاعها

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية اكتفت بترهيب إيران وبسياسة علاقات عامة وشراء السكوت بدلا من إخضاعها.

وأضاف ليبرمان أن "إيران لن تتوقف وستستمر في مساعيها للوصول إلى السلاح النووي ودعم حزب الله والحوثيين"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "عملية سلاح الجو في إيران كانت ترجمة فعلية لمدى قدرات الجيش الإسرائيلي ومهنية الطيارين".

كما أكد أنه "آن الأوان للعمل بطريقة تعكس قوة إسرائيل بدل الاقتصار على عمليات تدفع إلى الحديث عن قدرات إسرائيل فقط".

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قائلة إنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ردًا على وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية على إسرائيل في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت.