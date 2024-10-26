رسائل خاصة من كهربا بعد عودته لتدريبات الأهلي

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي رسائل خاصة للاعبي الأهلي بعد عودته لتدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وشارك كهربا في تدريبات الأهلي مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونشر كهربا عدة صور مع محمد الشناوي وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وعلق برسالة خاصة لكل لاعب.

حيث كتب كهربا لمحمد الشناوي: "أخويا القائد" ولإمام عاشور: "أخويا السند" ولعمر كمال: "أخويا الطيب ابن الأصول".

وكان محمد محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي قد قرر قبول الاعتذار الذي تقدم به كهربا، عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني.

وكان الأهلي قد قرر عودة كهربا من بعثة الفريق بالإمارات في كأس السوبر المصري وتغيرمه مليون دولار بسبب ما بدر منه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.