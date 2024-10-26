يتوجه الناخبون في أوزبكستان، غدا الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية تجرى منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل من العام الماضي.

وقال زين الدين نظامخوجايف، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة إن عدد المرشحين للانتخابات 875 مرشحا للمجلس التشريعي، حيث تم تسجيل 375 مرشحا عن طريق الأحزاب السياسية الخمسة المعترف بها، مع تسجيل 500 مرشح على مستوى الدوائر الانتخابية.

وأضاف نظامخوجايف، أن نسبة المرشحات بلغت 44.7 % من إجمالي المرشحين، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه حتى الآن، ولأول مرة، يتم تقديم مرشحين بنسبة 100% من قبل الأحزاب، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا".

وأوضح أن الحملات الدعائية الانتخابية بدأت في 22 سبتمبر الماضي واستمرت حتى 25 أكتوبر الحالي، حيث تم تخصيص وقت مجاني للأحزاب في وسائل الإعلام الوطنية والمحلية لعرض برامجها الانتخابية ومساحات مجانية في الصحف لنشر الدعاية الانتخابية.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى إطلاق نظام /E-Saylov/ الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، والذي سيسهل إدارة العملية الانتخابية وتقديم المعلومات بشكل فوري.

ويسمح هذا النظام بتوفير الخدمات الإلكترونية لـ32 ألف مشارك في العملية الانتخابية، بما في ذلك إرسال الإشعارات عبر الرسائل النصية، كما تم تركيب كاميرات فيديو في مراكز الاقتراع لمراقبة التصويت في الوقت الفعلي عبر الإنترنت، مما يعزز من الشفافية ويتيح للجمهور متابعة العملية عبر موقع اللجنة الرسمي أو عبر القنوات التلفزيونية.

وقال نظامخوجايف إن 851 مراقبا دوليا سوف يراقبون الانتخابات التشريعية لأوزبكستان، بما في ذلك ثلاث عشرة منظمة دولية، من ضمنها الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.

وأوضح أن هناك 55 ألف مراقب من الأحزاب السياسية، وأكثر من 10 آلاف مراقب من هيئات الحكم الذاتي للمواطنين سوف يراقبون الانتخابات، كما تم اعتماد ما مجموعه 1068 ممثلا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويشارك وفد من البرلمان المصري في مراقبة سير العملية الانتخابية في أوزباكستان، حيث يتكون الوفد من فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وعبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق.