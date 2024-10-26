وزير الخارجية: توافقت مع نظيري الأمريكي على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كان مطولًا، وتناول العديد من القضايا والملفات، على رأسها الوضع الكارثي والمأساوي في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى التصعيد في المنطقة، والعدوان في لبنان، والأوضاع بالسودان، والعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أن «هناك العديد من عناصر التقارب في الموقفين المصري والأمريكي، خاصة فيما يتعلق بخفض التصعيد ومنعه بالمنطقة»، مؤكدًا إدانة مصر لأي أعمال من شأنها زيادة حدة التصعيد في المنطقة.

وأكمل: «تحدثنا وتلاقت الرؤى حول أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع».

ولفت إلى أن الرؤى توافقت على عدم وجود حل عسكري للأزمات في المنطقة، سواء في غزة ولبنان وغيرهما، وأهمية الدفع باتجاه التفاوض والحلول السياسية والدبلوماسية؛ ما يسهم في خفض حدة التصعيد بالمنطقة»،

وذكر أن الرؤى توافقت حول أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ومنع الاعتداءات اليومية على العاصمة بيروت.

وأشار إلى أنهما «تحدثا عن أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وتنفيذ قرار 1701 بما فيه نشر قوات الجيش الوطني اللبناني من جنوب نهر الليطاني وحتى حدود إسرائيل».