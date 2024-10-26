إيران: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها بعد الهجوم الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني "جعفر يازرلو"، أن الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي بعد الهجوم الإسرائيلي.

وقال يازرلو -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"- إنه يجب على المسافرين أن يبقوا على اتصال مع شركات الطيران وأن يعطوا اهتماما خاصا للرسائل التي ترسلها لهم هذه الشركات من أجل تزويدهم بمعلومات حول وقت الرحلة المحدد.

وكانت منظمة الطيران المدني بإيران قد أعلنت في وقت سابق من فجر اليوم عن إلغاء الرحلات الجوية على كل المسارات حتى إشعار آخر.

وكان الدفاع الجوي الايراني، قد أعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات النظام الاسرائيلي مهاجمة عدة مواقع في ثلاث محافظات وهي طهران وخوزستان وإيلام، مشيرا إلى إحباط العدوان بنجاح.