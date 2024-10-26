وكالة تسنيم الإيرانية: لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري بمحيط طهران

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أفادت معلومات وكالة «تسنيم» الإيرانية، بعدم وقوع أي هجوم على المراكز العسكرية للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران حتى الآن.

وأشارت الوكالة إلى أن «الأصوات التي دوت بالمنطقة تعود لتصدي الدفاعات الجوية للجيش في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي».

وأضافت مساء السبت، أنه «سيتم الإعلان لاحقاً عن معلومات إضافية حول سبب سماع عدة انفجارات».

فيما أكدت مصادر مطلعة لوكالة «تسنيم» أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.

وأضافت: «إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل».



