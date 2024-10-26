وزير الخارجية: وقف العدوان على غزة ولبنان كفيل بمنع التصعيد في المنطقة

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية حاضرة بقوة خلال مشاوراته مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أنه تناول الأوضاع الكارثية في منطقة الشرق الأوسط؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأوضح أنه تحدث عن مخاطر التصعيد في المنطقة، وأعرب عن إدانة مصر الكاملة لأي أشكال التصعيد، والتي قد تقود المنطقة إلى حرب شاملة.

وشدد على أن وقف العدوان على غزة ولبنان كفيل بمنع التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن «وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات له تأثير على الاستقرار وخفض حدة التصعيد ووقف العدوان على لبنان».