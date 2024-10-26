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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة اللبناني: خسائر الحرب الإسرائيلية تتطلب 5 سنوات ليعود الإنتاج لما كان عليه

غارة على ضاحية بيروت الجنوبية
غارة على ضاحية بيروت الجنوبية
محمد شعبان
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 4:58 ص | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 4:58 ص

أعلن وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا، في إحراق 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حتى الآن (الهكتار10000 متر مربع وأقل من 2.5 فدان)، منها ألفا هكتار أحرقت بالكامل، وكانت تضم أشجارًا مثمرة، بينها 60 إلى 65 ألف شجرة زيتون، بعضها معمر يصل عمره إلى 300 عام.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»، أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب الإسرائيلية تتطلب 5 سنوات مقبلة حتى يعود الإنتاج الزراعي إلى ما كان عليه سابقا.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية تعمل مع الهيئات الأممية في لبنان على إيجاد مسطحات زراعية بديلة عن المناطق التي تقصف بشكل يومي من قبل العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يستهدف الغابات اعتقادًا منه بأن سياسة الأرض المحروقة قد تكسر إرادة اللبنانيين.

وشدد على أن الاحتلال يستهدف أيضًا الحمضيات وبساتين التفاح والقمح والتبغ، ولم يترك شيئا إلا وقصفه، بما في ذلك مزارع الدواجن التي نفق فيها أكثر من 100 ألف طائر.

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