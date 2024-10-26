إندونيسيا تطرد سفينة صينية في مياه متنازع عليها للمرة الثالثة خلال أسبوع

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طردت سفن دورية إندونيسية سفينة خفر سواحل صينية بعيدا عن سفينة مسح بحرى في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد ، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأمن البحري الإندونيسية اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو وزعته الوكالة السفينة الإندونيسية وهي تتبع السفينة الصينية بعد ظهر أمس الجمعة.

وذكر خفر السواحل الصيني إنه كان يقوم بدورية داخل منطقة ولايته الحصرية والقضائية.

ومع ذلك، أصر خفر السواحل والبحرية فى إندونيسيا على أن الجرف القاري الإندونيسي في المنطقة نال اعترافا دوليا وأن لإندونيسيا حقوقا سيادية في استغلال واستكشاف الموارد الطبيعية في تلك المنطقة دون أن تزعجها أي دولة.

وأضاف البيان الصادر عن وكالة الأمن البحرى الإندونيسية "ستواصل وكالة الأمن البحري الإندونيسية إظهار التزامها بالحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون في المياه الإندونيسية ومناطق الولاية القضائية الإندونيسية".