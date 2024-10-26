المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد أكثر من 820 فلسطينيا خلال 22 يوما

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 820 فلسطينيا خلال 22 يوما من التطهير العرقي».

وأضاف في تصريحات الوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت، أن «عشرات الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، ملقون بالشوارع وداخل المنازل المدمرة».

وذكر أن «الوضع الصحي في شمال القطاع منهار؛ بسبب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات واقتحامه مستشفى كمال عدوان».

وحذر من أن «شمال القطاع يعيش كارثة إنسانية جراء استهداف جيش الاحتلال الأحياء السكنية ومراكز النزوح والمستشفيات والبنية التحتية».

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا، مع دخول الحرب يومها الـ386.

وحسب المصادر ذاتها، لا زالت الكوادر الطبية متواجدة في مستشفى كمال عدوان، مع الجرحى والمصابين والمرضى، بعد إخراج الاحتلال المرافقين وبعض النازحين من النساء، والأطفال، وإجبار النازحين الذكور على خلع ملابسهم، قبل اعتقال بعضهم، وتجميعه الكوادر الطبية، واحتجازهم في غرفة واحدة، مع استدعاء عدد منهم.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال دمرت الألواح الشمسية في المستشفى، وأجبرت الأمهات المرافقات لأطفالهن على تركهم لوحدهم.

كما حققت تلك القوات مع كل المتواجدين في المستشفى، واعتقلت جميع الطواقم الطبية من الرجال، وعددا من الجرحى، وقامت بعمليات تخريب وتدمير لمرافقه، وأحرقت مركبات الإسعاف في ساحاته.

فيما تنسف قوات الاحتلال منذ فجر اليوم مبانٍ سكنية في محيط مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا، في حين تطلق الزوارق الحربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وبسبب تواصل القصف الجوي والمدفعي، لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الاستجابة لنداءات ومناشدات العشرات من المواطنين الذين تعرضت منازلهم للقصف والحرق، في بلدة جباليا والنزلة.

وفي هذه الأثناء، تقصف مدفعية الاحتلال بكثافة وسط مخيم النصيرات، وسط القطاع.