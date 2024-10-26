أبو الغيط: ضرورة حل الأزمة بين روسيا أوكرانيا بالطرق السلمية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، وزير لبخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الذي يقوم حالياً بزيارة إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط وسيبيها عقدا جلسة محادثات مطولة تركزت بشكل أساسي حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا واحتمالات تطورها وسبل الوصول إلى نهاية قريبة لها.

وأوضح رشدي أن الأمين العام استمع إلى شرح مفصل من الوزير الأوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي، وكذا رؤية أوكرانيا لما يمكن أن يتطلبه إنهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أبو الغيط أكد على الرؤية العربية القائمة على أهمية تطبيق المجتمع الدولي لنفس المعايير التي يتعامل بها مع مفاهيم الاحتلال والإستيلاء على الأراضي بالقوة وانتهاك حقوق الإنسان، موضحاً أهمية الأخذ بذات المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث سواء كان ذلك في أوكرانيا أو فلسطين أو أي نزاع آخر.

وشدد أبو الغيط في هذا السياق على ضرورة السعي لحل الأزمة بين روسيا أوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع في الشرق الأوسط وبالذات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والمواقف الأوكرانية في هذا الخصوص.