

بثت فضائية «العربي»، مساء السبت، مقطع فيديو يوثق حجم الدمار الهائل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة «وفا» إن جيش الاحتلال انسحب من المستشفى الواقعة في مدينة بيت لاهيا، مخلفا شهداء ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه أمس الجمعة، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال دمر وحرق منازل وممتلكات المواطنين بمحيط مستشفى كمال عدوان قبل تراجعه في المنطقة، منوهين أن «هناك مرضى وجرحى ونازحون بالمستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه».

ولفتوا إلى أن جيش الاحتلال جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه وألقى قذائف في ساحاته، وقصف محطة الأكسجين الرئيسية داخل المستشفى وعطلها عن العمل، أتلف الأدوية بالمستشفى منعنا من إنقاذ الجرحى.

واعتقل جيش الاحتلال الكادر الطبي من الرجال، إضافة إلى جرحى ومرضى من المستشفى، فيما انقطعت الاتصالات بالطواقم الطبية داخله، كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بالمستشفى.