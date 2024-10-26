صحة غزة: استشهاد طفلين بمستشفى كمال عدوان بعد توقف مولدات المستشفى

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قالت وزارة الصحة في غزة، إن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع يزداد سوءًا بشكل مقلق.

وأضافت صحة غزة، في تحديث لها، أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.

وأشارت إلى استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين.

ولفتت إلى تدمير ثلاث سيارات إسعاف وسيارة نقل، مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، مما يزيد من حدة الأزمة.

وأوضحت أن عدد المرضى والجرحى حاليًا هو 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي 70. وقد أصيب 3 ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تفتيش المستشفى وإطلاق النار داخل الأقسام المختلفة، مما يزيد من حالة الذعر والقلق.

وشددت على أن هذه الظروف تستدعي تدخلاً عاجلاً من المنظمات الإنسانية لضمان سلامة الجميع وتوفير الاحتياجات الضرورية.