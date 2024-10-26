يديعوت أحرونوت: تقديرات بتعرض الدفاع الجوي الإيراني لأضرار جسيمة

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تقديرات أمنية أن نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى.

وأوضحت التقديرات الأمنية، أن الإيرانيين لم يعترضوا تقريبا أي صاروخ ولا حتى طائرة إسرائيلية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وزعم ناطق عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل أصبح لديها حرية الحركة في أجواء إيران بعد الهجوم الذي حقق أهدافه، وأن الخيار الأفضل لإيران هو عدم الرد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قولها إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.

من جهته، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".

وأضاف رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني أن صواريخ المضادات الجوية الإيرانية تصدت للعدوان الإسرائيلي بنجاح.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قائلة إنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ردًا على وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية على إسرائيل في وقت سابق من أكتوبر الجاري.