وزير الخارجية: مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تناولت عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في السودان وليبيا وسوريا ومجمل المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أن المباحثات تناولت قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في المياه.

وأكد أن «مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية»، مشددًا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل، باعتباره نهر دولي وعابر للحدود.

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية، قائلًا إنه أعاد التأكيد على موقف مصر الواضح والصريح والمتزن؛ الذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدولة.

وذكر أنه «جدد دعوة مصر الصادقة، والنداء العالمي الذي وجهه الرئيس السيسي في قمة المناخ شرم الشيخ، بأهمية التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول للأزمة».

وأوضح أن «الأزمة تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية ومصر بالتحديد، لأنها أكبر مستورد للأقماح حول العالم».