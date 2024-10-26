حزب الله يعلن استهداف 5 مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 5 مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية، اليوم السبت، مؤكدًا أنه «يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وقال في بيانات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصره استهدفوا عند الساعة 1:30 بعد ظهر يوم السبت، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بِرشقة صاروخية.

وأشار إلى أن عناصره قصفوا عند الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، مستوطنة متسوفا بِرشقة صاروخية.

وذكر أن عناصره استهدفوا عند الساعة 1:40 مستوطنة جعتون، وعند الساعة 2:15 مستوطنة يسود همعلاه، والساعة 2:25 موقع جل العلام بِرشقات صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».