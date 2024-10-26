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مقتل 24 شخصا جراء تحطم حافلة في المكسيك

مكسيكو سيتي - أ ب
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 11:19 م

قالت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، إثر انقلاب حافلة في وسط المكسيك بعد اصطدامها بمقطورة انفصلت عن شاحنة محملة بالذرة.

ووقع الحادث منتصف ليل الجمعة عندما كانت الحافلة تغادر تيبيك في ولاية ناياريت بغرب المكسيك متجهة إلى سيوداد خواريز في شمال المكسيك.

ويتلقى الجرحى العلاج في أحد المستشفيات في زاكاتيكاس.

وقال منسق الحرس الوطني في زاكاتيكاس، خوان مانريكيز مورينو، في بيان بالفيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مقطورة الشاحنة انفصلت على طريق سريع، واصطدمت حافلة الركاب بالمقطورة وانقلبت على جانبها الأيمن.

وقال مسؤول بالمنطقة "تم إغلاق الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث، حيث يقوم المسؤولون بتأمين المنطقة".

وقالت السلطات إنها ستكشف قريبا عن أسماء الجرحى للعائلات لتحديد مكانهم.

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