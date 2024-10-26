تحرير طفل عقب اختطافه لخلاقات مالية في البحيرة

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن البحيرة في تحرير طفل عقب اختطافه لخلاقات مالية مع والده، وضبط المتهمين بالبحيرة.

وتلقى قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من تاجر - مقيم بمنطقة غرب النوبارية- باختطاف نجله "10 سنوات" أثناء سيره بالمنطقة.

وبالفحص وإجراء التحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، عن تحديد مرتكبي الواقعة (تاجر، عاملَين) و تحديد مكان احتجاز الطفل "فيلا مستأجرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وتم استهدافهم وضبطهم وتحرير الطفل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل، وفي سبيل ذلك استعان التاجر بباقي المتهمين وأعد لذلك (الفيلا المستأجرة - سيارة ملاكي "مستأجرة" تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.