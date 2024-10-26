أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر المجيد ال51 باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها ملهمة وحملت رسائل هامة للداخل والخارج، مضيفًا أن خيار السلام يفرض على مصر بناء قدرات شاملة.

وقال زكريا، خلال بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل خلال كلمته رسائل هامة، حيث أشار إلى أن التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ليست أقل صعوبة، لكنها تتطلب منا نفس روح الإرادة والعزيمة التي تجسدت في حرب أكتوبر، وأن مصر قادرة، بفضل الله ثم بفضل العمل المتواصل والإصرار، على عبور جميع التحديات وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الشعب المصري.

وأضاف أنه على المصريين أن يدركوا أن النصر يأتي بوحدة الصفوف واتحاد الجميع خلف راية الوطن، لافتًا إلى كلمة الرئيس عكست بوضوح الروح الوطنية المصرية، والإصرار على حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن تلك اللحظات سيظل يفخر بها المصريون جميعًا، كونها أحدثت نقلة نوعية في التاريخ العسكري وأثبتت للعالم أن لمصر جنود بواسل وأبناء وطنيين قادرين على ردع أية محاولات للمساس بها، يبذلون الغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداءً لوطنهم الغالي.