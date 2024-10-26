البحرين تدين العملية العسكرية ضد إيران وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة للعملية العسكرية التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، عبّرت الوزارة عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

وجددت الوزارة دعوة المملكة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في المنطقة.

وحثت جميع الأطراف المعنية بضبط النفس، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع، مؤكدة ضرورة إحياء مفاوضات السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بأمان وسلام وازدهار.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وجنوب لبنان، داعية إلى حماية المدنيين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في غزة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان والالتزام باتفاق الطائف، وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتبادل؛ بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.



