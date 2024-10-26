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إستوريل يهزم أروكا برباعية في الدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 8:18 م

اكتسح فريق إستوريل، ضيفه أروكا، بنتيجة 4-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري البرتغالي.

ورفع إستوريل رصيده إلى 9 نقاط في المركز 11، فيما تجمد رصيد أروكا عند 7 نقاط في المركز 14.

وتقدم أروكا في الدقيقة 24 عن طريق هنريكي أراوخو، قبل أن يدرك أليخاندرو ماركس التعادل لإستوريل في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 42، سجل فاجنر بينا الهدف الثاني لإستوريل، فيما أضاف بيدرو ألفارو الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل إستوريل هدفه الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، عن طريق جوردون هولسجروف.


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