جلوبال فاينانس: البنك الأهلى المصرى الأكثر أمانا بمصر والتاسع إفريقيا لعام 2024

أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التى تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا فى مختلف أنحاء العالم، حفاظ البنك الأهلى المصرى على مكانته كأكثر البنوك أمانا فى مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانًا فى إفريقيا لعام 2024، مما يعزز مكانة البنك الأهلى المصرى كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية فى المنطقة.

وتشمل التصنيفات الرئيسية أكثر 50 بنكًا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة فى الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانًا بحسب المنطقة، بما فى ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية.

وأعرب محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلى المصرى وتصدره التصنيف الأكثر أمانا بمصر والتاسع إفريقيا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التى تشهدها السوق العالمية، مؤكدا أن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية التجارة العالمية.

وأكد الأتربى أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتى تقيم أداء أكبر البنوك فى العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم فى الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه.

إضافة الى تعزيز الثقة فى أداء البنك واستقراره، وكذلك فى معدلات النمو التى يحققها، مع اتباع معايير الأمان التى يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، كما يعزز هذا التصنيف الثقة فى مناخ مصر المالى ويؤكد على قوة واستقرار القطاع المصرفى المصرى، خاصة فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتواصلة التى تتخذها الدولة والبنك المركزى.

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