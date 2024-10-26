126 قتيلا ومفقودا على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية هائلة بالفلبين

بلغ عدد القتلى والمفقودين في الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة التي أحدثتها العاصفة الاستوائية " ترامي " في الفلبين إلى ما يقرب من 130 شخصا، فى الوقت الذى قال فيه الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور اليوم السبت، إن العديد من المناطق ظلت معزولة مع وجود أشخاص في حاجة إلى الإنقاذ.

وقالت الوكالة الحكومية للتخفيف من آثار الكوارث إن العاصفة ترامي ابتعدت عن شمال غربى الفلبين أمس الجمعة، تاركة خلفها 85 قتيلا على الأقل و41 مفقودا في واحدة من أعنف العواصف التى تسقط ضحايا وأكثرها تدميرا التى تجتاح الدولة الأرخبيلية الواقعة جنوب شرق آسيا حتى الآن هذا العام . ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع ورود تقارير من المناطق التى كانت معزولة فى السابق.

وقام العشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من أفراد الطوارئ، بالاستعانة بثلاث حفارات وكلاب بوليسية، حيث انتشلوا جثة أحد آخر القرويين المفقودين الاثنين في بلدة تاليساي الواقعة على ضفاف بحيرة في مقاطعة باتانجاس اليوم السبت . وكانت الجثة لفتاة - 14 عاما .