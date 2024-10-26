وكالة إيرانية: لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري غرب وجنوب غرب طهران

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بعدم وقوع أي هجوم على المراكز العسكرية للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران حتى الآن.

في سياق متصل، نقلت قناة «إن بي سي نيوز» عن مسؤول إسرائيلي أن الهجوم على إيران لا يتضمن ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط، فيما يتم التركيز على أهداف عسكرية.

فيما نقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي مطلع، بأن الهجوم على إيران لا يشمل منشآت نووية أو نفطية.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران وسوريا بأن انفجارات قوية سمعت في إيران وقرب العاصمة السورية في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سمع أيضا في مدينة كرج المجاورة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.