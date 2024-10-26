قائد القوات البحرية: ترسانة الإسكندرية تصنع أحدث فرقاطة في العالم بشراكة ألمانية

طمأن الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، الشعب المصري على تأمين حدوده البحرية، والتي تمتد من رفح شرقا حتى السلوم غربا بطول 500 كيلومتر، بالإضافة إلى قناة السويس، وخليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، بإجمالي سواحل بحرية 1200 ميل، مشيرا إلى أن مصر دولة بحرية من الطراز الأول.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»، أن القوات البحرية تمتلك عناصر كفاءة قتالية عالية من الأفراد والمعدات القادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منها.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القوات المسلحة، وبناء جيش قوي قادر على تنفيذ مهامه ومستعد للتعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه، لاسيما في ظل الصراعات والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن التصنيع العسكري يشمل ترسانة القوات البحرية والترسانة البحرية وترسانة إصلاح وبناء السفن، مؤكدًا أن مصر تعمل على تطوير صناعاتها العسكرية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية بناء فرقاطات من طراز «جوويند» في ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بالإضافة إلى أحدث فرقاطات على مستوى العالم من طراز «ميكو» بالتعاون مع الجانب الألماني.