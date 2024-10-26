غادة جبارة تهنئ طلاب أكاديمية الفنون على الفوز بالمراكز الثلاث الأولى فى بمهرجان الموسيقى العربية

هنأت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الطلاب الفائزين فى مسابقة رتيبة الحفنى بمهرجان الموسيقى العربية.

وأشادت في بيان لها بنجاح الطلاب في الفوز بالمراكز الثلاث الأولى قائلة إن الأكاديمية دائما تدعم طلابها من أجل خلق أجيال من المبدعين والموهوبين.

وكان طلاب قسم الغناء بالعالي للموسيقى العربية قد حصدوا جوائز مسابقة الدورة ٣٢ من مهرجان الموسيقي العربية، والتي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفي، وفازت الطالبة اسماء الدسوقى بالمركز الأول، بينما فاز بالمركز الثانى الطالب مازن حلمى، وفازت بالمركز الثالث الطالبة مريم هانى عصمت.