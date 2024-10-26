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سلطات جورجيا تشير إلى محاولة تلاعب في مركز اقتراع

د ب أ
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 8:01 م

أفادت مفوضية الانتخابات المركزية في جورجيا بمحاولة تلاعب في الانتخابات البرلمانية اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنتربرس نيوز".

وبحسب التقرير، ألقى رجل عدة أوراق اقتراع في مركز اقتراع في بلدة مارنيولي الصغيرة جنوب شرقي البلاد، مما عطل عملية التصويت. وقالت المفوضية إنه لم يتم احتساب النتائج في مركز الاقتراع هذا.

 وقالت تينا بوكوتشافا رئيسة حزب الحركة الوطنية الموحدة، أكبر أحزاب المعارضة إن حزب الحلم الجورجي أثار الاضطراب لأن المعارضة كانت ستفوز في هذه الدائرة الانتخابية.

وأضافت: "لقد وقفنا على هوية مثير الاضطراب، وهو عضو بحزب الحلم الجورجي، لكن الشرطة لم تحتجزه".


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