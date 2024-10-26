باسل عادل: مرونة الدولة وقدرتها على امتصاص الصدمات ستمكنها من تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن مصر تعتمد نظام السوق الحر، ولا تتبع سياسة تحديد الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجبار أي جهة على البيع بسعر محدد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الاعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن وزارة التموين تمتلك مصانع حكومية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح أن الدولة عليها إعلان أدواتها وتعزيزها هذه الفترة، من خلال امتلاك أدوات إنتاج تمكنها من التحكم قليلا في السوق في ظل امتلاكها مجمعات النيل ومراكز توزيع وزارة التموين والتي تمثل ميزة كبيرة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، حتى يرتفع مستوى الدخل ويتناسب مع الأسعار والتي سيتطلب المزيد من الوقت.

وأكد أن الهدف الحالي هو تثبيت الأسعار، معربا عن ثقته في الدولة في تحقيق ذلك، قائلا: «نبحث اليوم عن تثبيت الأسعار، فما حدث قد حدث، ودعونا نحافظ على الوضع الحالي، وأنا أثق جدا في الدولة والحكومة والنظام السياسي، وقدرته على المرونة وامتصاص الصدمات بفضل إرادته وطريقته في التفكير، ورأيت ذلك دوليا في التعامل مع أزمة سد النهضة والصومال وأزمة غزة».

واختتم: «أنا متأكد أني سأرى ذلك داخليا برغم المعاناة لكن في النهاية الضغوط تضطرها لرفع الأسعار في تجاه معين، وفي نفس الوقت تريد تقليل الصدمة على الناس حتى يتمكنوا من مواكبة التطور السريع في الأسعار».