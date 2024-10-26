أعلن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، عن تكريم الفنان محمود حميدة في حفل افتتاح الدورة الرابعة التي تقام في يوم الجمعة ٨ نوفمبر المقبل. بنيويورك، تحت شعار "نيويورك تتكلم عربي".

جدير بالذكر أن هذا هو التكريم الرابع للفنان محمود حميدة هذا العام، حيث تم تكريمه في مهرجان المسرح التجريبي بدورته الـ٣١، وبمهرجان وهران للفيلم العربي بدورته ال١٢، ومهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

يشار إلى أن الفنان محمود حميدة حصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، بدأ حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك فى مسلسلات منها (حارة الشرفاء، الوسية)، وكانت بدايته في السينما مع الفنان أحمد زكي في فيلم (اﻹمبراطور) عام 1990، لتتوالى أعماله السينيمائية بعد ذلك والتي من أبرزها (دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير)، وله تجربة في مجال التأليف من خلال مسلسل (ميراث الريح) والذي عرض عام 2013.