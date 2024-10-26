أوقاف القاهرة تنظم برامج دعوية للأطفال بإدارتي المقطم وشرق المحافظة

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نظمت مديرية أوقاف القاهرة برنامجين دعويين تثقيفيين للأطفال، بمسجد تحيا مصر ١ بحي الأسمرات بالمقطم، وبمسجد السواح بالأميرية.

ويأتي هذا في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لبناء ثقافة الأمل، وصناعة غد مشرق بالتفاؤل وحب الأوطان.

وبحضور الدكتور محمد قرني مدير إدارة أوقاف شرق القاهرة، ومجموعة كبيرة من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف القاهرة، الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والدكتور أسامة إسماعيل مدير إدارة المقطم، والشيخ فراج حساني محمد مفتش المساجد، والشيخ السعيد مسعد السعيد إمام مسجد المقطم، والشيخ محمود حسن عبد الحفيظ إمام مسجد تحيا مصر ١ بحي الأسمرات.