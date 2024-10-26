مسئولون أمريكيون: نتوقع أن ترد إيران بطريقة محدودة تسمح لإسرائيل بوقف الهجمات المتبادلة

رجح مسئولون أمريكيون، أن ترد إيران بطريقة محدودة على الغارات الإسرائيلية، بحيث تسمح لإسرائيل بوقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت- أن ذلك يأتي هذا في وقت، كان قد أكد فيه مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الغارات الإسرائيلية على طهران يجب أن تنهي التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.