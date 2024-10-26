مستشار وزير التموين: المصريون اشتروا 27 طن ذهب بالنصف الأول من العام الجاري

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن المصريين اشتروا 27 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 13 طنا سبائك وجنيهات ذهب.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن إجمالي مشتريات الذهب نفس الفترة من العام الماضي بلغ 35 طنا، منها 18 طنا سبائك وجنيهات ذهب.

ولفت إلى تسجيل سعر أونصة الذهب رقما قياسيا للمرة الأولى في تاريخها بلغ 2755 دولارًا، مؤكدا أن الذهب ليس له سقف للارتفاعات؛ بل هو مرآة لما يحدث في العالم.

وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى التوترات العالمية، لا سيما الحروب في الشرق الأوسط والتوتر بين الصين والولايات المتحدة ، موضحا أن هذه التوترات تدفع البنوك المركزية إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن ورفع احتياطاتها الاستراتيجية منه بما ينعكس على سعره في البورصات العالمية.

وأشار إلى تسجيل سعر الذهب محليا إلى 3750 جنيهًا قبل أن يتراجع قليلا إلى 373 جنيها؛ نتيجة بعض التذبذبات البسيطة، ناصحا بشرائه في أي وقت.

ونوه بأن وفرة المعروض من الذهب حالت دون ارتفاع سعره محليا بشكل كبير، مؤكدا أنه لولا هذه الوفرة لارتفعت الأسعار ، خاصة وأنه الذهب صناعة وليس رفاهية أو كماليات، سواء للأفراد أو الحكومات.