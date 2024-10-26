مسئول سعودي ينفي استخدام المجال الجوي للمملكة أثناء الضربات الإسرائيلية على إيران

نفى مسئول سعودي استخدام المجال الجوي للمملكة أثناء الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقال في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «المجال الجوي السعودي لم يُستخدم أثناء الضربات الإسرائيلية على إيران».

من جهته، قال مصدر في القوات المسلحة الأردنية، إن الجيش لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة «المملكة» الأردنية، صباح السبت: «نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية».

وأكد أن «سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ، وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن».

ودعا إلى «أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تستند إلى أية حقائق».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».