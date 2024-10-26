مجلة يورومونى العالمية تصنف بنك مصر كرائد للسوق المصرية 2024

• وأفضل مقدم للخدمة فى مصر والشرق الأوسط فى مجالى تمويل التجارة وإدارة النقد

قامت مجلة يورومونى العالمية «Euromoney»، أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024، والتى حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة فى مجالى تمويل التجارة وإدارة النقد.

حيث حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يورومونى على تصنيفى؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024، كما حصل البنك ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يورومونى على التصنيف الأول كأفضل بنك فى إدارة النقد ــ مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء فى مجال إدارة النقد ــ مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد ــ مصر 2024، أفضل بنك فى استخدام التكنولوجيا فى مجال إدارة النقد ــ مصر 2024، أفضل بنك فى مجال التحصيلات ــ الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك فى بطاقات الشركات ــ الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك فى إدارة النقد بالعملات الأجنبية ــ الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك فى ميكنة المتحصلات ــ الشرق الأوسط 2024.

ومن الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يورومونى العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى هذا المجال.

ويعد حصول بنك مصر على تلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.