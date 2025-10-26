زاهي حواس يقارن بين الباحث الأثري المصري والأجنبي

قال زاهي حواس عالم الآثار الشهير، إنه يتمنى أن يصل مستوى الباحث المصري إلى مستوى الباحث الأجنبي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الشرق، أن عددًا قليلًا من الباحثين المصريين ويمكن حصرهم على صوابع اليد الواحدة الذين يمكن مساواتهم مع الباحث الأجنبي.

وأشار إلى أن الباحث الأجنبي لديه مكتبة كما تتاح له تسهيلات علمية أكثر مما يتوفر لدى الباحث المصري.

ولفت إلى أن من بين هؤلاء العلماء خالد العناني الفائز بانتخابات أمانة منظمة اليونسكو، وطارق العوضي ومحمد إسماعيل وحسن سليم وممدوح الدماطي وعلا العجيزي وفايزة هيكل.

وشدد حواس على أن علم الباحث يُقاس بإنتاجه العلمي وليس بالتصريح، معقبًا: «إحنا هنا في مصر بالكلام».

ونوه بأن عالم الآثار يجب أن تكون له أبحاث منشورة ليكون متخصصًا في هذا المجال، معتبرًا أن هذا الأمر لا يحدث في مصر.