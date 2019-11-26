عبد العال يدعو البرلمان لجلسة طارئة الخميس المقبل

صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن رئيس المجلس علي عبد العال قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب السيد رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقد ورد إلى رئيس المجلس مساء الإثنين، كتاب السيد رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.